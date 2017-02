"Flora Popolare Veneta" di Scortegagna a Palazzo Chiericati

Sabato 11 febbraio alle 17.30 è in programma la presentazione del libro "Flora Popolare Veneta" del botanico vicentino Silvio Scortegagna presso Palazzo Chiericati a Vicenza in piazza Matteotti 37. Il volume è un trattato di etnobotanica regionale ricco di informazioni sulla biodiversità vegetale e culturale del Veneto oltre che di saperi popolari portati alla luce da Scortegagna. Il volume, pubblicato da "World Biodiversity Association", contiene migliaia di nomi in dialetto veneto oltre che informazioni sulla vastissima gamma di usi tradizionali, senza limitarsi agli aspetti erboristici o alimentari, di oltre 400 piante nel Veneto (alimentazione, agricoltura, allevamento, pesca, caccia, artigianato, casa, gioco, magia, superstizione, medicina, veterinaria, religione, credenze, usanze, proverbi e modi di dire). Il libro di oltre 700 pagine è riccamente illustrato e di agevole consultazione, raggruppando le piante per ambienti, tipologie agrarie e utilizzo. Estremamente dettagliata appare la trattazione dal punto di vista linguistico, con una esauriente elencazione dei fitonimi dialettali, segno concreto della ricchezza lessicale del dialetto veneto nelle sue variabilissime espressioni, a testimonianza della stretta relazione tra cultura popolare e mondo vegetale. Le conoscenze botaniche, ecologiche, agricole, erboristiche, alimentari, tecniche, storiche e linguistiche sono intessute in un meraviglioso quadro, che nel suo insieme raffigura il profondo legame tra uomo e piante, tra umanità e biodiversità. All'incontro saranno presenti il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d’Elci, l’assessore all’agricoltura della Regione del Veneto Giuseppe Pan, il conservatore del Museo Naturalistico Archeologico Antonio Dal Lago, il presidente di World Biodiversity Association onlus (WBA) onlus Paolo Fontana e l’autore dell'opera Silvio Scortegagna. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: museonatarcheo@comune.vicenza.it - 0444.222815.

