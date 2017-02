"Fisica Quantistica Applicata alla Medicina" allo IOD di Vicenza

Giovedì 23 febbraio alle 20 il centro IOD (Innovazione Olistica e Divulgazione) di Vicenza in contrà Santa Barbara 6 propone l'incontro "Fisica Quantistica Applicata alla Medicina". La serata sarà condotta dalla dottoressa Luciana Cantafio, laureata in Medicina e Chirurgia, specializzata in ostetricia e ginecologia, omeopatia, esperta in medicina naturale ed energetica, che da oltre 20 anni si interessa di fisica quantistica applicata alla medicina ampliandone i confini: il suo originale approccio alle malattie ha raggiunto notevoli consensi e lei stessa di si definisce un "medico dell'anima". Durante l'incontro l'esperta spiegherà in cosa consiste il suo lavoro, partendo dalla ristrutturazione di ciò che comunemente chiamiamo essere umano. "L’uomo non è solo ciò che vediamo, ma un complesso e poliedrico campo informato a cui possiamo accedere a vari livelli per riconoscere meccanismi di autoguarigione già predisposti nel nostro corpo". Per informazioni: info@centroiod.org - 335.6770469 (dott.ssa Cantafio). Ingresso libero. Posti limitati. Per prenotazioni: http://tinyurl.com/cantafio-feb17.

