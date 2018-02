Filosofia della seduzione: Umberto Curi alle Gallerie d'Italia

In occasione della mostra "La seduzione. Mito e arte nell’antica Grecia", il filosofo Umberto Curi traccerà i contorni della Filosofia della seduzione, con la proiezione di alcune scene tratte da “Totalmente, teneramente, tragicamente”: seduzione e amore al cinema, a cura di Alberto Brodesco.

Si tratta del secondo appuntamento nell'ambito del ciclo di incontri, degustazioni, concerti e letture "Incontri con la seduzione" alle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza, organizzato in collaborazione con Observa Science in Society.

Umberto Curi è professore emerito di Storia della Filosofia all’Università di Padova e docente all’Università “Vita e salute” San Raffaele di Milano. Si occupa da anni del rapporto tra filosofia e narrazione, intesa sia come mythos sia come opera cinematografica.



Al tema ha dedicato numerosi lavori tra cui Lo schermo del pensiero. Cinema e Filosofia (2000) e L’immagine-pensiero. Tra Fellini, Winder e Wenders: un viaggio filosofico (2009). Tra le sue ultime pubblicazioni: Meglio non essere nati. La condizione umana tra Eschilo e Nietzsche (premio Capalbio, 2008); Miti d’amore, filosofia dell’Eros (2009); Straniero (premio Frascati, 2010); Via di qua. Imparare a morire (2011); Passione (2013); L’apparire del bello (2013).

Ingresso libero fino a esaurimento posti, prenotazione consigliata.



Per informazioni: info@palazzomontanari.com numero verde 800.578875 - seduzioniobserva@gmail.com - 0444.305454 facebook.com/Observa.ScienceInSociety