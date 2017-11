Filmati Cristina Castagna Climbing Center con la scalata allo Jinnah Peak

Dopo la Cena Annuale 2017 di beneficenza per il Cristina Castagna Climbing Center in Pakistan a favore della Onlus Montagne e Solidarietà (raccolti 1250 euro), sabato 2 dicembre alle 20.15 nella Sala Parrocchiale di San Quirico di Valdagno in via Don E. Tazzoli è in programma la proiezione dei filmati dell'avvio delle fondazioni e della scalata di Jinnah Peak (6.177 metri) nell'Indukush con l'ultimo seimila inviolato durante lo scorsa estate. Al termine rinfresco offerto dal Gruppo Alpini San Quirico.

