Festival Città Impresa: "Produrre Cultura: Gli Italiani Sanno Farlo Meglio"

Domenica 2 aprile dalle 15 alle 16.15 nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino a Vicenza in corso Palladio si terrà l'incontro "Produrre Cultura: Gli Italiani Sanno Farlo Meglio" nell'ambito delle conferenze per "Festival Città Impresa 2017". Introduce Marina Valensise, giornalista e autrice de La cultura è come la marmellata (Marsilio). Intervengono Jacopo Bulgarini d’Elci, vicesindaco e assessore alla crescita del Comune di Vicenza; Katia Da Ros, amministratore delegato e vicepresidente Irinox; Antonio Calabrò, direttore Fondazione Pirelli e vicepresidente Assolombarda; Gianluca Seguso, presidente e amministratore delegato Seguso Vetri d’Arte - Murano 1397. Coordina Giampietro Vecchiato, docente di Strategie per la comunicazione, Università di Padova. Posti limitati. Iscrizione gratuita su www.festivalcittaimpresa.it/evento/la-cultura-la-marmellata/. Per aggiornamenti in tempo reale e dirette facebook: www.facebook.com/festivalcittaimpresa/.

