Festival Città Impresa: "Lotta alla Corruzione: A Che Punto Siamo" con Gian Antonio Stella

Sabato 1 aprile dalle 21 alle 22.15 al Teatro Olimpico di Vicenza in piazza Matteotti 11 si terà l'incontro "Lotta alla Corruzione: A Che Punto Siamo" nell'ambito delle conferenze per il "Festival Città Impresa 2017". Intervengono Raffaele Cantone, presidente Anac-Autorità Nazionale Anticorruzione Gian Antonio Stella, editorialista Corriere della Sera. Coordina Alessandra Sardoni, giornalista La7. I posti disponibili per questo evento sono esauriti. Tutti gli incontri sono gratuiti con iscrizione obbligatoria per i posti limitati. Per aggiornamenti e dirette facebook: www.facebook.com/festivalcittaimpresa/. Per informazioni e iscrizioni eventi: www.festivalcittaimpresa.it

