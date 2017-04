Festival Città Impresa: "L'Uomo Che Inventò il Suo Futuro" di Giuliano Dal Pozzo

Domenica 2 aprile dalle 15 alle 16.15 a Palazzo Chiericati di Vicenza in piazza Mattoetti 37 si terrà l'incontro "L'Uomo Che Inventò il Suo Futuro" di Giuliano Dal Pozzo con Alessandro Zaltron nell'ambito delle conferenze per "Festival Città Impresa 2017". Intervengono Giuliano Claudio Dal Pozzo, fondatore AD Dal Pozzo, Alessandro Zaltron, giornalista, Gionata Dal Pozzo, general manager AD Arredi Dal Pozzo di Grisignano di Zocco. Posti limitati. Iscrizione gratuita su www.festivalcittaimpresa.it/evento/luomo-invento-suo-futuro-giuliano-claudio-dal-pozzo-alessandro-zaltron/. Per aggiornamenti in tempo reale e dirette facebook: www.facebook.com/festivalcittaimpresa/.

ELENCO INCONTRI