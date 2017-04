Festival Città Impresa: il ministro Graziano Del Rio a Vicenza

Sabato 1 aprile dalle 18 alle 19.15 al Teatro Olimpico di Vicenza in piazza Matteotti 11 si terrà l'incontro "Tav e Autostrade: Progetti e Ostacoli" per il ciclo di conferenze di "Festival Città Impresa 2017". Interverrà Graziano Delrio, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti insieme Fabio Cerchiai, presidente Atlantia, Renato Mazzoncini, amministratore delegato Ferrovie dello Stato Italiane. Coordina Paolo Possamai, direttore Il Mattino di Padova. L'evento è in diretta facebook su: www.facebook.com/festivalcittaimpresa/ (il video sarà registrato all'interno del social network e visibili anche a posteriori). Ingresso con posti limitati su www.festivalcittaimpresa.it/evento/tav-autostrade-progetti-ostacoli/.

