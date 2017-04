Festival Città Impresa: "Il Capitalismo dell'Innovazione e la Sfida degli Investimenti"

Domenica 2 aprile dalle 11.30 alle 12.45 al Teatro Olimpico di Vicenza in piazza Matteotti 11 si terrà l'incontro "Il Capitalismo dell'Innovazione e la Sfida degli Investimenti" nell'ambito delle conferenze per "Festival Città Impresa 2017". Intervengono Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo, Fabio Storchi, presidente Federmeccanica. Coordina Dario Di Vico, direttore Festival Città Impresa. Posti limitati. Iscrizione gratuita su www.festivalcittaimpresa.it/evento/capitalismo-italiano-la-sfida-degli-investimenti/. Per aggiornamenti in tempo reale e dirette facebook: www.facebook.com/festivalcittaimpresa/.

