Ferragosto 2017: tutti gli eventi a Vicenza e provincia

Moltissime le proposte per chi rimarrà in città martedì 15 agosto dalle escursioni in montagna o in riva ai fiumi del territorio berico alle visite culturali nei musei e gallerie fino alle tradizionali Feste di San Rocco e Sagre dell'Assunta in tutta la provincia oltre ai party nei locali e l'AsiagoFestival