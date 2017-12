"Fasti Palladiani su sfondo medievale dietro le quinte del Rinascimento Veneto"

Mercoledì 13 dicembre alle 20.30 a Palazzo Giustiniani il Gruppo Fai Giovani organizza l'incontro "Fasti Palladiani su sfondo medievale: dietro le quinte del Rinascimento Vicentino" in collaborazione con la Fondazione di Storia.

Il tema prescelto verrà sviluppato da Francesco Bianchi, storico medievista e coordinatore scientifico della Fondazione, che proverà a fornire la risposta ad uno dei grandi paradossi della storia vicentina. Com’è possibile che la città veneta di terraferma politicamente più debole e da lungo tempo asservita ad altri poteri abbia potuto dotarsi dell’impianto urbanistico e architettonico rinascimentale più ricco e ambizioso?

Una buona occasione per scavare nel retroterra medievale, ancora oscuro e poco conosciuto, che fu il vero e proprio incubatoio ​delle condizioni sociali, economiche e culturali, senza cui la fioritura palladiana di Vicenza e del suo contado non sarebbe stata nemmeno immaginabile. Un modo per conoscere meglio il capoluogo berico, che rimane universalmente ancorata al genio e alle architetture palladiane, ma che in realtà ha conosciuto epoche, pur se da diverse prospettive, altrettanto interessanti.

Partecipazione libera fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata: vicenza@faigiovani.fondoambiente.it

