"Famiglia e Anziani" a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza

In occasione della XXV Giornata Mondiale del Malato, sabato 18 febbraio alle 10 presso Palazzo Leoni Montanari di Vicenza in contrà Santa Corona 25 si terrà l'incontro "Famiglia e Anziani" con il monsignor e professore Renzo Pegoraro, segretario della "Pastorale per la Vita" a Roma, uno dei maggiori esperti di bioetica, nell'ambito degli appuntamenti con la rassegna culturale "Narrare la Vita" a cura di Ipab Vicenza. La sua relazione sarà incentrata sulle questioni etiche, che sorgono durante le malattie degenerative, come la SLA e l'Alzheimer. La professoressa Elisabetta Neve, docente universitaria, indagherà la prospettiva generativa fra famiglia e anziani sugli ambiti di crescita in un nucleo professionale. Seguirà la visita guidata alla collezione di icone russe. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI