"Emozioniamoci..!" a Montecchio Maggiore

EMOZIONIAMOCI..!

Il corso Emozioniamoci..! è un viaggio tra le emozioni, i pensieri, le azioni e molto altro, per comprendere la nostra mente e agire in modo consapevole. Durante gli incontri parleremo delle emozioni, cosa sono e quali sono, di come funzionano e di come poterle gestire, attraverso discussioni di gruppo, attività ed esercizi.

Parleremo dell'ansia e di cosa la differenzia dalla paura, discuteremo dell'utilità della tristezza e di come gestire la rabbia, affronteremo e discuteremo delle emozioni piacevoli e di quelle più spiacevoli, per capirle meglio e saperle affrontare nella vita di tutti i giorni.

Insegnante: Elena Guazzo, psicologa

Durata: 4 incontri da 2 ore

Quando: lunedì 7, 14, 21 maggio e mercoledì 30 maggio, dalle ore 20.30 alle 22.30.