Venerdì 27 gennaio alle 20.30 al Centro Civico di Giavenale di Schio in via Sorelle Boschetti sarà presentato "Emozioni in Valleogra: la Fauna, la Flora, i Paesaggi" con le esperienze del videoamatore Luca Guiotto. La serata è organizzata dal Consiglio di Quartiere 5 di Giavenale. Ingresso libero.

