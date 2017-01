Eccellenti pittori, il vicentino Manuel Pablo Pace in lizza per il quadro più bello

Venticinque esponenti della cultura, collezionisti, appassionati e neo-mecenati l'11 gennaio prossimo eleggeranno il quadro italiano più bello del 2016 nel contesto del Premio Eccellenti Pittori-Brazzale, iniziativa giunta alla terza edizione, che mira a valorizzare i talenti della pittura italiana contemporanea.

I requisiti dei quadri selezionati sono essenzialmente due. Devono essere italiani e dipinti da artisti viventi: “Eccellenti pittori è la casa della pittura che nasce ed è espressione dell’arte vera, viva, che mira a esaltare il talento della pittura italiana. In Italia siamo in presenza di una grande offerta di eccellente pittura - spiega lo stesso Langone - qualcosa che non si vedeva dagli anni Sessanta, ma al tempo stesso di una scarsa domanda. Si preferisce per comodità puntare sul nostro passato artistico. Ecco perché i nostri pittori il più delle volte sono costretti a lavorare all’estero per poter fare questo mestiere.”

Tra i 12 finalisti anche il 40enne vicentino di Montecchio Maggiore Manuel Pablo Pace con il ritratto dal titolo "Exemplum Virtutis. Paolo Bisol". Nonostante i nomi non è spagnolo, bensì figlio di genitori ispanofili (padre abruzzese e madre veneta) e marito di moglie ispanofona (cilena). Non a caso, opo il liceo artistico a Valdagno e l’accademia di belle arti a Venezia, ha vissuto per dieci anni fra Barcellona e Jerez de la Frontera, non a caso ha esposto per la prima volta a Santiago del Cile. Oggi vive nel Veneto felice, a Campese, il paese del grande maccheronico Teofilo Folengo, vicino a Bassano del Grappa.

Ideato da Camillo Langone, curatore del sito e del progetto Eccellenti Pittori, con il sostegno del Gruppo caseario Brazzale, Eccellenti Pittori-Brazzale è un vero “diario della pittura italiana vivente”.

La giuria della terza edizione del Premio Eccellenti Pittori-Brazzale vede tra i suoi membri, italiani e non, protagonisti della cultura (Giuseppe Culicchia, Richard Millet, Edoardo Nesi, Aurelio Picca), del giornalismo (Camilla Baresani, Edoardo Camurri, Nicola Porro), della filosofia (Stefano Bonaga, Roger Scruton), dell'architettura (Pier Carlo Bontempi), della bellezza (Adriana Giotta, Celeste Pisenti), dell'eleganza (Tommaso Pandolfo-Fanchin), dell'enogastronomia (Giancarlo Aneri, Daniel Canzian), dell’imprenditoria (Roberto Brazzale, Umberta Gnutti Beretta e Guido Martinetti), dell'ospitalità (Tonino Cacace, Daniele Kihlgren), del mecenatismo e dell'economia (Corrado Beldì, Franco Maria Ricci, Martino Zanetti).