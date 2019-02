"Droghe leggere? No, grazie" Don Mazzi a Schio

DROGHE LEGGERE? NO, GRAZIE!" DON MAZZI INCONTRA I GENITORI



Lunedì 18 febbraio alle 20.30 al Teatro don Bosco di Schio, sarà ospite don Antonio Mazzi per un incontro con i genitori, su un tema che tocca da vicino le famiglie. "Droghe leggere? No grazie!" è il titolo della serata: un'occasione per riflettere e scambiare esperienze, affrontando con coraggio la questione.