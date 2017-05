"Donne e Mistero nei Racconti di E. T. A. Hoffmann" a Villa Tacchi

APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 5 AL 12 MAGGIO

Venerdì 5 maggio alle 20.30 a Villa Tacchi di Vicenza in viale della Pace 87 si terrà la conferenza "Il Piacere di Leggere: Donne e Mistero. Figure femminili nei racconti di E. T. A. Hoffmann” con brani scelti e commentati da Giulia Ferro Milone e letture di Adriano Marcolini. Il mondo femminile che popola i racconti di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776-1822) è costituito da un ricco e articolato ventaglio di figure che rivelano la straordinaria capacità dello scrittore romantico di osservare e ritrarre i codici e i ruoli maschili e femminili prevalenti nella società borghese della Prussia ottocentesca. L'evento è a cura del centro culturale italo-tedesco in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Informazioni: Centro culturale italo-tedesco 0444512516, info@italotedesco.de, www.italotedesco.de.

RACCONTI DI ERNEST THEODOR AMADEUS HOFFMANN: la principessa Hedwiga e la baronessa Benzon nel romanzo Il Gatto Murr rappresentano il modello della donna borghese, che sacrifica l’eros e la propria individualità per corrispondere ai compiti di fidanzata, sposa e custode della casa. Dörtje nella fiaba di Mastro pulce e Olimpia nel celebre racconto de L’uomo della sabbia sono belle bamboline, involucri vuoti, schermi proiettivi sui quali uomini inquieti e ammalati di narcisismo proiettano le proprie fantasie di potere e di successo. La principessa Gamaheh in Mastro Pulce e Haimatochare nell’omonimo racconto costituiscono il mistero, il corpo femminile inerme e muto, inconoscibile oggetto di infinito desiderio, all’interno in un modello culturale binario, che interpreta la donna come l’elemento naturale contrapposto all’elemento spirituale che è, invece, prerogativa assoluta del genere maschile.

