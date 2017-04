"Donne di Frontiera: Storia di Migrazione di una Donna Siriana" a Caldogno

Mercoledì 19 aprile alle 20.30 a Villa Caldogno di Caldogno in via Zanella 3 si terrà l'incontro "Donne di Frontiera: Storia di Migrazione di una Donna Siriana" per il secondo appuntamento della rassegna culturale "Cose dell’Altro Mondo: In viaggio dentro e fuori dall’Italia". La protagonista è Akhaj Yhia Rabeah (Raby Yabrud), che abita in Italia dal 1995 e che accompagnerà la serata alla conoscenza della Siria, il suo paese natale. Rabeah è attivista per i Diritti Umani in Siria e mediatrice culturale, oltre che operatrice socio-sanitaria. Attraverso il racconto del suo viaggio migratorio e la sua conoscenza del territorio siriano si potrà avere una chiave di lettura più approfondita della situazione attuale del suo paese, in particolare sulla situazione delle donne. Infine verrà condivisa la sua storia di integrazione, riflettendo sulle difficoltà e le conquiste, che vive quotidianamente nel territorio vicentino, che l’ha accolta e che la sta aiutando a crescere grazie al suo impegno quotidiano come consigliere comunale ad Altavilla Vicentina. Ingresso libero. L'evento è organizzato dalla Cooperativa Sociale Cosmo in collaborazione con l’associazione Il Ponte Mict e il comitato Informiamoci Rete Migrante, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura e pari opportunità del comune di Caldogno. L'ultimo incontro sarà giovedì 4 maggio alle 20.30 con la mostra itinerante "Sospesi: Nei Passi un Migrante" per l'inaugurazione a cura di Valentina Baliello, responsabile progetti di accoglienza Cooperativa Sociale Cosmo.

ELENCO INCONTRI