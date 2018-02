Domenica 4 marzo ingresso gratuito a Palazzo Chiericati e al Museo naturalistico archeologico per residenti in città e provincia

Visita guidata del vicesindaco in pinacoteca e attività didattica gratuita per famiglie al Naturalistico

Anche domenica prossima, 4 marzo, residenti di città e provincia potranno entrare gratuitamente a Palazzo Chiericati e al Museo naturalistico archeologico, entrambi visitabili dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30), ritirando prima il “biglietto gratuito residenti prima domenica del mese” allo Iat di piazza Matteotti o alla biglietteria dello stesso Museo naturalistico archeologico.

In questo modo i visitatori potranno ammirare le opere d’arte esposte nella pinacoteca di Palazzo Chiericati (piazza Matteotti 37), con la possibilità di essere guidati alle 10 dal vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d'Elci. Mentre al Museo naturalistico archeologico (contrà santa Corona 4) sarà possibile partecipare, alle 15, coi propri bimbi di età compresa fra i 6 e gli 11 anni, all'iniziativa “Alla scoperta dei Berici tra natura e archeologia”, a cura di Studio D Archeologia didattica museologia e Scatola Cultura. Si tratta di un'attività didattica gratuita per famiglie della durata di un'ora e mezza, consistente in un percorso guidato per adulti e in un minilaboratorio per bambini, attraverso le sale del museo. È consigliato iscriversi contattando il numero 347 9941448 o scrivendo a info@studiodarcheologia.it .

Nella stessa giornata sarà comunque possibile visitare gratuitamente anche il Museo del Risorgimento e della Resistenza (villa Guiccioli, viale X Giugno 115), dove l’ingresso è sempre libero e gratuito: è aperto dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13 (ultima entrata alle 12.30) e dalle 14.15 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30).

Informazioni: http://www.museicivicivicenza. it/it.

Ulteriori informazioni su orari, prezzi e iniziative ai musei sono disponibili nella scheda urp Musei civici del sito www.comune.vicenza.it(http://www.comune.vicenza.it/ cittadino/scheda.php/42724,461 31).