PUOI GUARIRE LA TUA VITA è il corso ufficiale di LOUISE HAY, che ha aiutato milioni di persone in tutto il mondo a ritrovare la serenità e a riscoprire il proprio potere personale! PROGRAMMA DELLA GIORNATA: - scopriremo i punti chiave della filosofia di Louise Hay; - osserveremo come funzionano i nostri pensieri e le nostre emozioni; - riconosceremo i nostri schemi e condizionamenti limitanti; - impareremo ad ascoltare i messaggi del nostro corpo; - sperimenteremo il dialogo con il nostro bambino interiore; - apprenderemo come creare affermazioni positive e creative; - ritroveremo l'amore per noi stessi e nutriremo la nostra autostima; - scriveremo la nostra nuova storia, la vita che desideriamo alla luce della consapevolezza acquisita insieme. CONDUCE: MICHELA BERTOLDO Insegnante certificata Heal Your Life® - metodo Louise Hay. Sessioni individuali di crescita personale per le donne. Meditazioni e trattamenti di riequilibrio energetico con il Monocorda™ COSTO DELLA GIORNATA: - 125 € per l'intera giornata, comprensivo di 2 piccoli breakfast - per le iscrizioni ricevute entro il 25 marzo, SCONTO di 40 € ORARI: dalle ore 09.30 alle 18.30 con pausa pranzo dalle ore 13.00 alle 14.00 circa (nelle vicinanze c'è la possibilità di mangiare presso un ristorante/pizzeria) DOVE: Via delle Are, 16 - Monteviale (VI) a 10 minuti dal centro di Vicenza Posti disponibili: 6 persone - Consigliato abbigliamento comodo Per informazioni e iscrizioni scrivi a: info@puragioia.it