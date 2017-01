"Date e Piccole Memorie di un Prigioniero" a Barbarano Vicentino

TUTTI GLI EVENTI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della "Giornata della Memoria", venerdì 27 gennaio alle 20.45 è in programma l'incontro con Mario Munari, autore del libro "Date e Piccole Memorie di un Prigioniero", presso Palazzo Canonici di Barbarano Vicentino in via Dietro Chiesa 10. Nel suo diario Munari, maestro e maggiore degli Alpini della sezione di Villaga, racconta i 20 mesi trascorsi come prigioniero nel lager nazista di Przemysl nel sud-est della Polonia con una testimonianza in prima persona per non dimenticare le vicende disumane dell'Olocausto. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI