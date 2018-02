Corso "Scavo Profondo" condotto da Donatella Garbinato

Attraverso la tecnica del ThetaHealing® , in particolare attraverso lo Scavo Profondo si arriva alla radice delle cause dei propri malesseri in modo facile e veloce.

Il ThetaHealing® usa l’amore incondizionato e il lavoro di scavo profondo per ripulire credenze e blocchi . Questo corso fornisce strumenti per una conoscenza ancora più approfondita che permette di raggiungere un buon livello di maestria della tecnica .

Questa classe permetterà agli studenti di aiutare meglio i propri clienti a comprendere i loro comportamenti e le loro vite, e aiutarli a compiere i cambiamenti trovando l'equilibrio. Dal 1 febbraio 2018 questo corso è diventato propedeutico alla formazione Thetahealing successiva e quindi fondamentale per chi ha intenzione di frequentare altri corsi.

Donatella Garbinato

Tel.: 338 7320992

E-mail: donate.garbi@gmail.com

Via Sandri, 32A Pianezze (Vi)