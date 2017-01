"Copywriter e Social Media Manager" sui nuovi comunicatori a Schio

Mercoledì 1 febbraio dalle 18 alle 19 si terrà l'incontro "Professione Copywriter e Social Media Manager" sulle figure dei nuovi comunicatori con Martina Guglielmi presso le Barchesse di Palazzo Fogazzaro a Schio in via Pasini 46 per il ciclo di appuntamenti "Alla Scoperta delle Professioni: Una Bussola per diventare grandi", organizzato dall'Informagiovani Schio. Il redattore pubblicitario o "copywriter" è la persona che scrive tutte le parole della pubblicità (testi per annunci stampa, affissione, radiocomunicati e telecomunicati): lavora all'interno di un'agenzia pubblicitaria e insieme al direttore artistico forma la coppia creativa. Il "Social Media Manager" è una figura professionale che si rivolge alle aziende, alle organizzazioni o alle istituzioni, ma anche a figure pubbliche e vip, che vogliono curare la propria immagine sui social network. Si occupa principalmente di realizzare una strategia di comunicazione da mettere in atto sui principali social come Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Gli obiettivi di un "social media manager" possono essere diversi, come migliorare la "brand awareness", l'immagine di una azienda, aumentare le vendite di un prodotto e altro. Spesso si tratta di una persona laureata in scienze della comunicazione oppure che abbia seguito dei corsi di formazione nell'ambito del web marketing. Ingresso libero con adesione gradita a: informagiovani@comune.schio.vi.it.

