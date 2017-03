"Conoscere gli Strumenti: I Fiati" a Villa Tacchi di Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 MARZO

Venerdì 24 marzo alle 20.30 a Villa Tacchi di Viceza in viale della Pace si terrà l'incontro "Conoscere gli Strumenti: I Fiati" per il ciclo di conferenze "Il Piacere di Ascoltare" con la partecipazione di Stefania Redaelli e degli allievi del Conservatorio Arrigo Pedrollo. L'evento è a cura del Centro italo-tedesco in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Per informazioni: 0444.512516 - info@italotedesco.de - www.italotedesco.de.

STRUMENTI A FIATO: chiamati anche "aerofoni risonanti" sono la seconda grande tipologia degli strumenti aerofoni nella classificazione di Hornbostel-Sachs, che prevede due classi a seconda che l'aria che vibra sia contenuta in una cavità dello strumento (aerofoni risonanti o strumenti a fiato veri e propri), oppure no (aerofoni liberi). Negli strumenti a fiato o aerofoni risonanti appartengono le tipologie: dei flauti, dei tubi ad ancia (a loro volta suddivisi in oboi, clarinetti, tubi ad ancia libera) e delle trombe (a loro volta suddivise in "trombe naturali" e "trombe cromatiche").

ELENCO INCONTRI