"Compiti per casa: strategie per genitori" a Montorso Vicentino

Mercoledì 1 febbraio alle 20.30 al Teatro Parrocchiale di Montorso Vicentino in via Tovi 3 si terrà l'incontro "Compiti per casa: strategie per genitori", rivolto ai genitori dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. L'appuntamento fornirà appunto semplici strategie utili a tutti i bambini e ragazzi per migliorare la concentrazione durante lo svolgimento dei compiti a casa. I relatori saranno la pedagogista e counsellor sistemico relazionale dottoressa Anna Carlotto e l’educatrice e pedagogista in formazione dottoressa Vanessa Di Giorno. L'evento culturale è organizzato dal comune di Montorso Vicentino in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Studio Progetto” di Cornedo Vicentino. Ingresso libero.

