GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DALL'8 AL 13 APRILE

Mercoledì 12 aprile alle 20.30 al Centro Civico dei Ferrovieri di Vicenza in via Rismondo 2 si terrà l'incontro "Come sanare le ferite del passato per vivere serenamente presente e futuro" per conoscere l’EMDR. Si tratta di un seminario di approfondimento psicologico a cura di Pillole del Benessere in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Per informazioni: Viviana Casarotto 328.4530660 - viviana.casarotto@gmail.com.

ELENCO INCONTRI

