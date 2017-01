"Coltivare la Biodiversità: Dal Campo, al Giardino, al Paesaggio" a Montecchio Maggiore

Giovedì 26 gennaio alle 20.30 presso la Sala Civica della Corte delle Filande a Montecchio Maggiore si terrà l'incontro "Coltivare la Biodiversità: Dal Campo, al Giardino, al Paesaggio" a cura della dottoressa agronoma Elena Macellari per gli appuntamenti della rassegna culturale "Naturabilmente 2017". Verranno illustrate alcune esperienze in ambito agricolo e paesaggistico per un futuro più compatibile con l’ambiente. La diversità biologica in agricoltura rappresenta un sottoinsieme della diversità biologica generale e si esprime in termini di varietà e razze locali di interesse agricolo, zootecnico e forestale. La normativa vigente in materia, nel predisporre misure di tutela e valorizzazione, distingue il concetto di varietà locale, che appare strettamente legato al territorio di origine (bioterritorio), inteso come luogo in cui le varietà locali si sono adattate e caratterizzate nel tempo grazie all’azione degli agricoltori locali e quello di varietà da conservazione, intendendo quelle a rischio di estinzione. L'evento è a cura dell'assessorato al verde pubblico e alla cultura del comune di Montecchio Maggiore, della biblioteca civica e del Sistema Museale Agno Chiampo in collaborazione con la sezione montecchiana del CAI, il Gruppo Ecomicologico, la Pro Loco e il Gruppo Trodi Mario Pellizzari. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI