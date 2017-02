Celebrazione accordo "IPAB di Vicenza" e Associazione "Insieme per Sarajevo"

Sabato 25 febbraio alle 10 presso la Residenza "Ottavio Trento" di Vicenza nel salone centrale in contrà San Pietro 71 è in programma la celebrazione del ventennale "Accordo IPAB di Vicenza" e Associazione “Insieme per Sarajevo” nell'ambito degli appuntamenti per la rassegna culturale "Narrare la Vita" a cura di Ipab Vicenza. Unitamente alla Fondazione IKRE di Sarajevo, alla fine della sanguinosa guerra di Bosnia-Erzegovina, fu siglato un accordo tra Ipab di Vicenza e l’Associazione “Insieme per Sarajevo” grazie al quale, con la disponibilità e generosità di molte famiglie, furono accolti circa 400 bambini/ragazzi orfani e realizzati una serie di importanti progetti. L’associazione "Insieme per Sarajevo" è stata creata nel 1996 con lo scopo di aiutare i minori di Sarajevo, orfani di guerra di uno o entrambi i genitori, che sono ospitati da alcune famiglie vicentine, coinvolgendo anche altre stutture presenti sul territorio: strutture comunali, oratori, altre associazioni di volontariato, centri estivi. Tra le personalità attese all'evento l'ambasciatore di Bosnia-Ervegovina, i sindaci dei comuni interessati all'ospitalità dei ragazzi, il vescovo monsignor Beniamino Pizziol, il presidente della Fondazione Cariverona Alessandro Mazzucco. Ingresso libero.

