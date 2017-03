Venerdì 10 marzo alle 20.30 si terrà l'incontro "Castegnero In Volo Sulla Poesia" alla Baita Alpini di Castegnero in piazza Mercato per la proiezione di un video con le riprese dall'alto sul territorio castegnerese a cura dell'assessorato alla cultura e per la presentazione del libro "La Poesia che ho Baciato" di Umberto Miotto. Il filmato contiene spettacolari immagini e inusuali prospettive, realizzate dopo un anno di lavoro. Il poeta Miotto, che da vent'anni scrive poesie, è alla sua prima raccolta: su di lui dice "Amo scrivere per arrivare dritto alla mente, non mi reputo uno scrittore, ma solo uno che vuole conquistarti con il cuore." Ingresso libero.

