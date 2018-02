Carnevale e San Valentino 2018: tutti gli appuntamenti a Vicenza

Da sabato 10 a giovedì 14 febbraio il comune di Vicenza, Sezione 1 Centro Storico di Confcommercio Vicenza, Fidapa, Club for Unesco Vicenza, Musicaglobale, Fidapa BW Italy (Federazione italiana donne arti professioni e affari) sezione di Vicenza e Liberi Pensatori propongono alcune iniziative per il Carnevale e San Valentino nel centro storico del caoluogo berico per un weekend all'insegna del divertimento con tante maschere e dolci tipici (frittelle, galani, castagnole etc.)

CUORI ROSSI ILLUMINATI + PALLONCINI ROSSI A FORMA DI CUORE. Dai più giovani agi adulti, passando per giovani ed adolescenti fino agli innamorati sotto “un cielo” di cuori rossi illuminati che uniranno il centro storico a corso San Felice Fortunato, importante via commerciale della città e quartiere nella cui antica Basilica. I cuori sono stati allestiti in corso San Felice, corso Palladio, corso Fogazzaro, nel loggiato al piano terra della Basilica, in contra’ Porti e contra’ Pigafetta, in piazza delle Erbe, in contra’ del Monte, in piazza Castello, in contra’ Muscheria. Inoltre le vie e le vetrine saranno allestite con romantici palloncini rossi a forma di cuore.

SELFIE D'EPOCA. Vicino ad alcuni negozi del centro storico, in corso Palladio, corso Fogazzaro, nel loggiato al piano terra della Basilica, in contra’ Muscheria, in piazza Biade si potranno incontrare dei simpatici “cartonati” raffiguranti immagini di antiche famiglie nobili vicentine con la possibilità di scattare degli originali “selfie” d’epoca. Basterà affacciarsi negli appositi fori praticati ad hoc sui volti di alcuni protagonisti raffigurati, per fare un salto indietro nel tempo e apparire al centro di un quadro d’epoca.

CARNEVALE

Vivere il Carnevale. All’interno del cartellone “Vivere il Carnevale”, sabato 10 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 in piazza delle Erbe saranno all’opera i Truccabimbi.

Campagna Amica: Degustazioni & Music. In piazza San Lorenzo per tutta la giornata ci sarà Campagna amica con laboratori per bambini e degustazioni di dolci tipici del Carnevale. Nel pomeriggio è previsto un momento musicale nel vicino mercato coperto (informazioni: vicenza@coldiretti.it, 0444189613, fb Campagna Amica Vicenza).

Fuori Mercato. Sabato 10 e domenica 11 febbraio, per tutto il giorno, in piazza delle Erbe ci sarà "Fuori mercato", con bancarelle dedicate a San Valentino.

Salotto Fogazzaro. Sabato 10 febbraio in corso Fogazzaro, da San Biagio alla chiesa dei Carmini, sarà allestito, per tutto il giorno, “Salotto Fogazzaro” con il mercato di San Valentino.

Il Regno di Carnevale. L'assessorato alla crescita, con Musicaglobale, invita a partecipare a “Il regno di carnevale”, con animazione e giochi gonfiabili in piazza dei Signori martedì 13 febbraio dalle 14.30 alle 17.30. sul palco allestito per l’occasione sarà proposto uno spettacolo comico con musica, baby dance, balli di gruppo e uno show circense.

Sfilata Mascherine. La sfilata delle mascherine, a cui sono invitati naturalmente tutti i bambini ma anche gli adulti che avranno voglia di trascorrere un pomeriggio in allegria, sarà accompagnata da un’animazione itinerante e dai truccabimbi. Alle 17 in piazza delle Erbe saranno premiate le mascherine più fantasiose e sarà a disposizione il truccabimbi. Truccabimbi anche in piazza San Lorenzo, dalle 15 alle 18.30, con alcuni artisti di strada.

Dott. Clown. In piazza dei Signori, dalle 15 alle 18.30 si potrà assistere allo spettacolo di Dott Clown. Per tutti la possibilità di gustare gratuitamente zucchero filato, pop corn e di apprezzare le sculture realizzate con i palloncini colorati.

Diivieti: In occasioni di festeggiamenti per il Carnevale sarà vietato molestare o imbrattare il suolo pubblico, persone e/o cose estranee alla cerimonia o al festeggiamento, utilizzando gesso, farina, uova, talco o assimilati, nonché schiuma, sapone o spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide e, comunque, qualsiasi altro materiale atto a provocare disturbo o a deturpare l’ambiente circostante, come previsto dal Regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza.

SAN VALENTINO

Sono Piazza d'Amore. Si entrerà poi nel vivo degli eventi per San Valentino giovedì 14 febbraio. Con “SONO PiAZZA D’AMORE” a partire dalle 16 in piazza dei Signori ci sarà "La Panchina degli Innamorati", con un fotografo a disposizione di chi vorrà farsi immortalare tra cuori rossi e tanti fiori, il tutto accompagnato (dalle 18 alle 21) dalla musica proposta da un dj, mentre Radio Vicenza seguirà in diretta l’intero evento.

Bacio Olimpico. Il 14 febbraio alle 16, nel giardino del Teatro Olimpico, appuntamento con il “Bacio Olimpico”, per un bacio collettivo a 100 metri di altezza, e con la musica garantita dall’esibizione di alcuni gruppi (fino alle 18) e dalle 18 alle 19.30 lettura di poesie.

Erbe Aromatiche. Alle 17 in piazza delle Erbe arriveranno le “Erbe aromantiche” con la possibilità di acquistare fiori da donare proprio per San Valentino. Un pianista allieterà i presenti ed accompagnerà la lettura di poesie.

Riprendiamoci Giulietta. Il contributo culturale è garantito da Fidapa con l’evento Riprendiamoci Giulietta – Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti, alias “tutta la verità sul rapimento di Giulietta” (a cura di Elena e Diego Iachemet). La location, in questo caso, sarà contra’ Porti 15, nell’androne della dimora di Luigi Da Porto, che originariamente scrisse la storia da cui William Shakespeare trasse, in seguito, ispirazione per la sua più famosa tragedia Romeo e Giulietta. Qui il 14 febbraio dalle 18.30 alle 19.30 è prevista una performance artistica teatrale per la regia di Theama Teatro con Anna Zago. Inoltre verranno lette le poesie risultate vincitrici del concorso letterario on line “Riprendiamoci Giulietta” dedicato ai giovani fino ai 30 anni (facebook Riprendiamoci Giulietta). L’appuntamento sarà introdotto da Antonio Di Lorenzo. Infine giovedì 1 marzo in sala Stucchi a Palazzo Trissino alle 17.30 si terrà la cerimonia di premiazione delle poesie vincitrici.