Carnevale 2018: top 5 a Vicenza e provincia

CARNEVALE 2018: TUTTI GLI EVENTI SUL TERRITORIO BERICO

Felice Carnevale gentili lettori!

Tra le tantissime proposte per Carnevale nel vicentino prima e dopo il fine settimana da Giovedì grasso (8 febbraio) e Martedì grasso (13 febbraio) si evidenziano 5 eventi: lo storico Carnevale di Malo con 3 sfilate di carri allegorici per le manifestazioni pubbliche; Carneval Do Rio a La Fazenda di Isola Vicentina come cena-spettacolo; Carnival Rockabilly Show by Positiva al Mamaloca di Vicenza per i concerti e live; Carnevale delle Famiglie a La Casa dei Gelsi a Cusinati di Rosà tra le feste in maschera dei bimbi; Besame - Festival Do Brasil a Villa Bonin di Vicenza per i party in discoteca e locali da ballo.

TOP 5 CARNEVALE 2018 A VICENZA E PROVINCIA:

1 - MANIFESTAZIONI: CARNEVALE DI MALO. Da fine gennaio a martedì grasso è previsto il 94° Carnevale di Malo con 5 eventi: apertura della festa tradizionale (venerdì 26 gennaio); il Carnevale dei Bambini (domenica 28 gennaio); 1° Sfilata (domenica 4 febbraio); 2° Sfilata (domenica 11 febbraio); 3° Sfilata (martedì 13 febbraio).

(nella foto sopra il Carnevale di Malo in una delle edizioni precedenti)

