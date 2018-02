Carnevale 2018: gli appuntamenti nel centro storico e nei quartieri di Vicenza

Numerosi gli appuntamenti per Carnevale e San Valentino nel centro storico e nei quartieri del capoluogo berico con iniziative dal 3 al 14 febbraio, proposte dal comune di Vicenza Sezione 1 Centro Storico di Confcommercio Vicenza, Fidapa e Liberi Pensatori.

Il centro storico di Vicenza si veste a tema per Carnevale e per San Valentino, puntando su tre ingredienti che garantiscono sempre successo: la cultura, il sentimento e un pizzico di sana ironia. Questo connubio nasce dalla collaborazione tra il Comune di Vicenza (assessorati alla partecipazione e alla crescita), la Sezione 1 Centro Storico di Confcommercio Vicenza, Fidapa BW Italy (Federazione italiana donne arti professioni e affari) sezione di Vicenza e l’associazione Liberi Pensatori. Per il Carnevale sono previste anche alcune proposte dell’assessorato alla crescita, con Musicaglobale.

In occasioni di festeggiamenti come il Carnevale è vietato molestare o imbrattare il suolo pubblico, persone e/o cose estranee alla cerimonia o al festeggiamento, utilizzando gesso, farina, uova, talco o assimilati, nonché schiuma, sapone o spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide e, comunque, qualsiasi altro materiale atto a provocare disturbo o a deturpare l’ambiente circostante, come previsto dal Regolamento di polizia urbana e sulla civica convivenza.

CARNEVALE

Si comincia sabato 3 febbraio, quando in prossimità di alcuni negozi del centro storico appariranno dei simpatici “cartonati” raffiguranti immagini di antiche famiglie nobili vicentine con la possibilità di scattare degli originali “selfie” d’epoca: basterà infatti affacciarsi negli appositi fori praticati ad hoc sui volti di alcuni protagonisti raffigurati, per fare un salto indietro nel tempo e apparire al centro di una quadro d’epoca. Sa qui prenderanno il via tante altre proposte.

All’interno del cartellone “Vivere il Carnevale”, sabato 10 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 in piazza delle Erbe saranno all’opera i Truccabimbi.

Sabato 10 e domenica 11 febbraio, per tutto il giorno, in piazza delle Erbe ci sarà "Fuori mercato", con bancarelle dedicate a San Valentino.

Inoltre domenica 11 febbraio in corso Fogazzaro, da San Biagio alla chiesa dei Carmini, sarà allestito, per tutto il giorno, “Salotto Fogazzaro” con il mercato di San Valentino.

Spazio alle “mascherine” martedì 13 febbraio in piazza delle Erbe dove dalle 15 alle 18.30 si potrà assistere allo spettacolo di dott. Clown con a disposizione i Truccabimbi.

Alle 17 in piazza delle Erbe saranno premiate le mascherine più fantasiose, mentre in piazza San Lorenzo, dalle 15 alle 18.30, ci saranno i Truccabimbi accanto ad alcuni artisti di strada.

Martedì 13 febbraio l’assessorato alla crescita, con Musicaglobale, invita a partecipare a “Il regno di carnevale”, con animazione e giochi gonfiabili in piazza dei Signori dalle 14.30 alle 17.30. sul palco allestito per l’occasione sarà proposto uno spettacolo comico con musica, baby dance, balli di gruppo e uno spettacolo circense.

La sfilata delle mascherine a cui sono invitati naturalmente tutti i bambini ma anche gli adulti che avranno voglia di trascorrere un pomeriggio in allegria sarà accompagnata da un’animazione itinerante e dai Truccabimbi.

Per tutti la possibilità di gustare gratuitamente zucchero filato, pop corn e di apprezzare le sculture realizzate con i palloncini colorati.