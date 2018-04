Carlo Greppi presenta "Bruciare la frontiera" (Giangiacomo Feltrinelli editore), dialoga con l'autore Paola Mazzocchin.

È il giorno che si aspetta da tutta una vita.

È il diciottesimo compleanno di Francesco, e lui sta preparando un viaggio. Lo ha promesso a kappa, il suo migliore amico: una volta scattata l’ora “x” partiranno insieme. A piedi. Vogliono andare a vedere come è fatta una frontiera, vogliono che le montagne raccontino loro delle storie del passato.

È il presente, per chissà quale ragione, ad apparire lontano – come se ci fossero da regolare dei conti, prima di tutto.

Nel frattempo abdullah – ab –, coetaneo di fra e kappa, ha lasciato casa sua. È partito dalla tunisia: vuole arrivare in francia e incontrare nel mondo reale céline, una ragazza conosciuta online di cui non può più fare a meno. Ab cerca la via della costa ligure, dove passavano gli ebrei in fuga e gli italiani clandestini che cercavano lavoro. Oggi, però, la frontiera è sbarrata, impenetrabile. Che stia cercando un rifugio o l’amore, chi tenta di bruciare la frontiera viene respinto. Ab incontra ragazzi sperduti come lui, venuti da ogni parte del mondo. Sembrano ombre. Forse, per passare, deve risalire verso nord e provare la via dei monti. Anche se dicono che ogni mese, lassù, muore qualcuno.

Le vite di ab, fra e kappa qui si intrecceranno, come i sentieri di montagna, a disegnare una nuova geografia che proprio non ne vuole sapere della frontiera. Una linea, questa, che esiste perché tracciata sulle carte, e che ogni giorno decide un numero incalcolabile di destini.