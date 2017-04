"Cammino Fogazzaro-Roi": la nuova guida turistica berica da Montegalda a Tonezza

Martedì 4 aprile alle 18 a Palazzo Cordellina di Vicenza in contrà Riale 12 ci sarà la presentazione della guida turistica "Cammino Fogazzaro-Roi" di Tommaso Cevese e Chiara Faresin. Si tratta di un volume ampiamente illustrato che presenta il percorso di 80 chilometri che va da Montegalda a Tonezza, interessando 16 comuni vicentini tra i quali lo stesso capoluogo. L’intitolazione evidenzia che l’itinerario si propone di toccare quei luoghi descritti nelle pagine di Antonio Fogazzaro e cari all’impegno sociale del pronipote Giuseppe Roi, scomparso qualche anno fa, testimonial della cultura e della bellezza del Veneto nel mondo.

Oltre agli autori interverranno Massimo Manini, artefice di un documentario sul Cammino, Maria Elisa Avagnina, Andrea Cevese, Giorgio Lotto, Giustino Mezzalira, Luciano Morbiato. Ad uno degli autori, Tommaso Cevese, è da attribuire anche il ricco corredo fotografico che accompagna lo scritto. Turismo sostenibile, turismo responsabile sono le espressioni usate da Vladimiro Riva di “Vicenza è” nell’introduzione al volume come responsabilità nella gestione di un territorio che è la nostra casa e che negli ultimi decenni è stato non poco ferito da interventi scarsamente rispettosi dell’equilibrio naturale e della bellezza che lo caratterizza. La bella stagione, che si sta aprendo con la primavera, è un invito a rimanere all’aperto a contatto con la natura, e il manuale è un monito a passeggiare e a conoscere il territorio locale con quella calma, che spesso manca durante le giornate di lavoro. La proposta arriva dall’Associazione Cammini Veneti in collaborazione con la Biblioteca Bertoliana.

“Creare cammini lunghi in Veneto”, dice Andrea Cevese Presidente di Cammini Veneti, “scoprire vie verdi che toccano paesi secondari non sfigurati dall’industrializzazione selvaggia, dedicando questi percorsi a persone che si sono distinte nella valorizzazione e nella tutela del nostro paesaggio, è un’idea semplice. Se questa idea semplice consentirà a tante persone, italiane e non, di mescolare la polvere di altri cammini europei con la polvere raccolta lungo i Cammini Veneti, avremo contribuito, nel nostro piccolo e malgrado mille difficoltà, a creare occasioni di meraviglia ed armonia".

Nella foto sotto IL SENTIERO CAMMINO FOGAZZARO-ROI:

