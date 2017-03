"Bolivia: là dove la terra tocca il cielo" alla Locomotiva di Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 23 AL 30 MARZO

Giovedì 23 marzo alle 20.45 allain via Rismondo 2 si terrà la conferenzasu una cultura antichissima e straordinariamente attuale a cura della Locomotiva, in collaborazione con lae con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso gratuito. Per informazioni: il referente Giuseppe 320.1815731 - www.locomotivaferrovieri.it - locomotivaferrovieri@gmail.com