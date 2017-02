"Benvenuti? Ritorno dell'Orso e del Lupo nelle Montagne Vicentine" a Dueville

In occasione della mostra "Presenze Silenziose: Ritorni e Nuovi Arrivi di Carnivori delle Alpi", venerdì 24 febbraio alle 20.30 si terrà l'incontro "Benvenuto? Il Ritorno dell'Orso e del Lupo nella Montagne Vicentine" presso il Cinema Teatro Busnelli di Dueville in via Dante Alighieri 30. Interverrà la dottoressa Sonia Calderola, referente regionale per la gestione dei grandi carnivori - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Ingresso libero.

ELENCO INCONTRI