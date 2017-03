"Benvenuta orchestra Jupiter!"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

L'Orchestra Jupiter è l'evoluzione naturale dell'Orchestra dell'Accademia Musicale di Schio, che da quest'anno cambia nome e gestione. Il direttore artistico Filippo Maria Bressan, d'accordo con il presidente Francesco De Stefano e con i consiglieri Dario Balzan, Alberto Crivelletto e Toni Moretti, intende assecondare la necessità di cambiamento, apportando una riorganizzazione dell'ensemble e separando la gestione dell'orchestra da quella della scuola di musica scledense.



«Non è un'orchestra nuova - sottolinea Filippo Maria Bressan - è quella che fino a poco fa si chiamava Orchestra dell'Accademia. Negli anni tante cose sono cambiate e nel processo continuo di mutamento, così necessario in ambito artistico, siamo arrivati al nuovo nome dell'orchestra. Cambia anche la gestione, ma restano immutati gli ideali, lo stile, la ricerca della qualità che contraddistinguono questo straordinario gruppo di artisti che fa capo alla città di Schio. Separiamo le gestioni di scuola e orchestra, ma continuiamo a condividere gli spazi, i progetti e molti momenti creativi. »



L'Accademia musicale è la scuola che tutti a Schio, e nei comuni limitrofi dove ha sedi distaccate, conoscono come luogo dove coltivare la passione per la musica, imparando a suonare uno strumento, a tutte le età, dai bambini agli adulti. Otto anni fa Dario Balzan vi ha fatto nascere un'orchestra che ha portato lo stesso nome e che ha avviato una stagione concertistica regolare in Città. Il rinnovamento di cui si sente l'esigenza oggi ha portato ad un nuovo nome e una nuova immagine per l'orchestra con sede a Schio. «Jupiter è il re dell'Olimpo - prosegue il direttore artistico - è il nome dell'ultima sinfonia di Mozart, è il pianeta più grande del nostro sistema solare, che influenza gli altri pianeti e si dice porti gioia e ottimismo. Ed è proprio ciò che vogliamo: continuare a portare entusiasmo, gioia, impegno, qualità e tanta musica, la compagna di viaggio delle nostre vite, che non tradisce mai.»



Orchestra Jupiter presenta una prima rassegna, grazie alla conferma del supporto da parte di sponsor e mecenati quali Rivit s.r.l., Famila, Sella Farmaceutici, oltre al sostegno dell'Amministrazione Comunale e della Fondazione Teatro Civico. Saranno i "Concerti di primavera", che si terranno al Teatro Civico di Schio. In cartellone tre appuntamenti che debutteranno il 2 aprile, con protagonista l'orchestra diretta da Bressan e solista Filippo Gorini, talentuoso pianista ventenne che l'anno scorso ha vinto il concorso internazionale "Beethoven" di Bonn. In programma, naturalmente, ci sarà la celeberrima sinfonia mozartiana omonima dell'ensemble. «Vorremmo esportare - conclude Bressan - un modello di orchestra che crea e si muove in un ambiente sereno e produttivo, dove ognuno può dare il meglio di sé, dove vigono cordialità, rispetto delle persone, delle regole e dei ruoli, correttezza dei comportamenti e del vivere civile, tutelando i diritti dei lavoratori e degli artisti, perle preziose da custodire e da valorizzare.»



Proprio per quest'ultimo motivo, tra gli obiettivi della nuova gestione rientra una spiccata attenzione all'inserimento di giovani talenti nella compagine dell'orchestra, e allo stesso tempo l'intento di continuare a tutelare chi giovane non è più, andando ben oltre le esperienze delle orchestre giovanili, grandi palestre artistiche che hanno però il limite di concludersi nell'esperienza di lancio, senza dare sbocchi ulteriori e un'ottica progettuale agli artisti.

