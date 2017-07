"Autostrada per la Follia e Altri Viaggi Musicali" al Cafè del Borgo di Marostica

Marostica (VI) – Continua il tour di presentazioni dell’ultima pubblicazione di Alessandro Corrado Baila “Autostrada per la follia – e altri viaggi musicali, edita da Scatole Parlanti Edizioni.

Venerdì 21 luglio, alle ore 20.30, l’autore sarà al Cafè del Borgo in via G. Cecchin 26 e, insieme a Tatiana Loparco, farà luce sugli aspetti più interessanti del libro, una raccolta di racconti che mescola musica e parole, perfetta da portare con sé durante le vacanze estive.

AUTOSTRADA PER LA FOLLIA E ALTRI VIAGGI MUSICALI. Chi, durante le ferie estive, quando la sveglia suona presto e il caffè viene consumato in fretta, non ha mai affrontato uno di quei viaggi in autostrada, accompagnando la marcia con la propria playlist preferita, aggiornata poco prima della partenza? E chi non si è mai lasciato trasportare dalle note di un brano capace di solleticare la fantasia, guidandola in un turbinio onirico di immagini, che corrono veloci fuori dai finestrini abbassati? Senz’altro sarà capitato a ognuno di noi e una volta giunti a destinazione, dopo aver spento lo stereo ed essere scesi dalla macchina, abbiamo chiuso dietro le nostre spalle quel girotondo di accordi. Alcuni di essi, però, hanno un’eco talmente grande da riuscire a scuotere gli animi di chi li ascolta trasformandosi, come la presente opera, in una raccolta di racconti da leggere a tempo di musica, come una gradevole colonna sonora, magari, perché no, con le cuffie nelle orecchie.

ALESSANDRO CORRADO BAILA. Classe 1982, vive a Bassano del Grappa (VI) e lavora come insegnante di tedesco e come traduttore. La sua prima raccolta di racconti “Una domenica di tanti anni fa e altre visioni” (2016) ha vinto il secondo premio della sezione narrativa inedita del Premio Letterario “Mondolibro”. È autore di poesie, alcune delle quali presenti in una silloge. “Autostrada per la follia” è la sua seconda pubblicazione.

ELENCO INCONTRI