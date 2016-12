“Astrid e i Tre Nani di Schella Marzo”: leggende e tradizioni altopianesi ad Asiago

Venerdì 30 dicembre 2016 alle ore 17 verrà presentato il libro “Astrid e i Tre Nani di Schella Marzo” di Iris Tania Verlato, una fiaba scritta in italiano, cimbro, tedesco e inglese presso la Sala Consiliare del comune di Asiago in piazza piazza Il Risorgimento 6. L'incontro sarà un'occasione anche per i più giovani di riscoprire leggende e tradizioni dell'Altopiano di Asiago. Ingresso libero.

