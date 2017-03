"Assenza di Tortura: un Reato senza Legge" al Polo Giovani B55 di Vicenza

All'interno della rassegna "Licenza di Tortura" abbiamo pensato ad uno spazio di confronto aperto sul tema della mancanza di una legge che tuteli i cittadini vittima di tortura. Per questo motivo abbiamo invitato Claudia Pividori del "Centro di Ateneo dei Diritti Umani" di Padova, Valentina Calderone dell'Associazione "A buon diritto", Paolo Carlotto come membro del direttivo "Silp Cgil Veneto" e Fabio Malaspina come segretario generale "Silp Cgil Veneto". Sperando che questo possa aprire un dibattito nella nostra città, nel momento in cui l'iter legislativo si sta lentamente muovendo verso una legge, vi invitiamo mercoledì 5 aprile a partire dalle ore 20.30 al Polo Giovani B55. Ingresso gratuito.

