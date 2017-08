Asiagofestival: incontro con il compositore vicentino Pierangelo Valtinoni

Mercoledì 16 agosto alle 11 alla Sala Consiliare del Municipio di Asiago ci sarà l'incontro con con il compositore vicentino Pierangelo Valtinoni, ospite della rassegna "Asiagofestival 2017". Si approfondirà la sua storia, la sua estetica e la "Cantata della Guerra", commissionatagli dallo stesso festival asiaghese per il Centenario della Grande Guerra e che sarà suonata nel "Concerto dell'Assunta" di martedì 15 agosto alle 21 nel Duomo di San Matteo.

PIERANGELO VALTINONI. Nato a Montecchio Maggiore l'11 gennaio 1959, è un compositore e musicista di fama internazionale. Ha studiato organo e composizione organistica al Conservatorio di Bologna, musica corale e direzione di coro al Conservatorio di Venezia, composizione al Conservatorio di Padova e direzione d'orchestra all'Istituto Musicale di Conegliano Veneto. Ha iniziato la carriera musicale come organista e come direttore di coro e d'orchestra. Con il Paralleli Ensemble di Vicenza e con l'Icarus Ensemble di Reggio Emilia ha tenuto concerti in Italia, in Europa e in Messico. Le sue composizioni sono state eseguite in Italia, Europa, Asia e America. Ha inciso il CD 7 - Sette musiche da camera per l'etichetta Ariston-Ricordi. Le sue musiche sono state trasmesse dalla Deutschland Radio, da Radio Berlin rbb, da Sky Classica e da Radio 3. Ha scritto 4 opere per ragazzi: "Il ragazzo col violino" su libretto di Roberto Piumini; "Pinocchio" su libretto di Paolo Madron; "La Regina delle Nevi" su libretto di Paolo Madron; "Il Mago di Oz" su libretto di Paolo Madron.

COMMISSIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. Ha avuto commissioni dalla Komische Oper di Berlino, dall'Opernhaus di Zurigo, dall'Internationales Forum Junge Chormusik di Rotenburg-Wümme, dal Concorso Internazionale Organistico Gaetano Callido di Borca di Cadore, dal Festival Organistico Internazionale Marco Enrico Bossi di Salò, dal Duomo di Milano, dal Festival Klavier Theater 2002 di Treviso e, a Vicenza, dalla Società del Quartetto, dal Festival Biblico 2015, dall'Ensemble Musagète, da La Piccionaia, dall'Orchestra del Teatro Olimpico, da Theama Teatro e da Asiagofestival 2017.

PREMI VINTI. Con le musiche di scena per lo spettacolo teatrale Un teatro per Jules - L'ultima rotta di Verne ha vinto il premio per il miglior commento musicale al 60º Festival Nazionale di Arte Drammatica di Pesaro. Ha ricevuto il "Premio ASAC per la musica corale 2014".

ASIAGOFESTIVAL. E' organizzato dagli “Amici della Musica di Asiago - Fiorella Benetti Brazzale” sotto la direzione artistica di Julius Berger, la condirezione di Claudio Pasceri e la direzione organizzativa di Alberto Brazzale con il contributo della Parrocchia di San Matteo, del comune di Asiago ed il sostegno esclusivo del Gruppo Brazzale – Gran Moravia – Alpilatte - Burro delle Alpi. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

CONTATTI: Ufficio I.A.T. Altopiano di Asiago Piazza Carli, 56 - 0424.462221.

INFORMAZIONI: www.asiagofestival.it.

ELENCO INCONTRI