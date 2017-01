Arzignano: incontro con Anna Garbo, autrice di "Circa Padova"

Sabato 4 febbraio alle ore 14.30 ci sarà l'incontro con Anna Garbo, autrice del libro "Circa Padova" con illustrazioni di Vico Calabrò, presso la Biblioteca Civica "Giulio Bedeschi" di Arzignano in vicolo Marconi 6. Introduzione di Tobia Zanon e reading musicale a cura di Matteo Mancini. Impossibile dire sulla città, allora si percorre, si abita, ci si convive. Dire sulla città sarebbe come un dire su sé stessi. Viene così a prestito la forma poetica, le figure retoriche e tutto ciò che sta sul sentiero della trasformazione degli elementi. Gli occhi di una poeta miope e la sua scrittura: ecco la prospettiva di questa lettura sulla città di Padova, non la stessa città, eppure la stessa. "Circa Padova" segna l’inizio di un percorso di maturità, in cui la scrittura non è più solo un parlare di sé o della propria esperienza di vita ma è strumento ideale di denuncia. Denunciare, ovvero portare un messaggio, questa l’intenzione innanzitutto di “Omaggio a urlo”, testo in prosa che apre la raccolta. Abitare la città, sentire la forza del proprio passaggio radicante, come un albero genealogico fatto di paesaggi, monumenti, luoghi che consacri a familiari. Ponte Molino, il San Gaetano, Prato della Valle, le piazze, sono quelli prescelti per una rilettura poetica di Padova. Infine il dialetto, la lingua madre della città, usata qui come gioco, con la sua scrittura impadroneggiabile e in continua evoluzione. Anna Garbo, poetessa di Padova, alla sua terza pubblicazione dopo “La metà chiara” ed.UME (2005) e “Accrocchio” ed.LaGru (2013). Iscrizione non richiesta. Ingresso gratuito.

