"Apparve a me vestita di nobilissimo colore": incipit "Vita Nova" di Dante a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 16 AL 22 MARZO

Giovedì 16 marzo alle 17 alle Gallerie d'Italia di Palazzo Leoni Montanari a Vicenza in contra' Santa Corona 25 si terrà l'appuntamento culturale con "Lectura Dantis: tre incontri sulla Vita Nova di Dante". Il primo incontro sarà incentrato sull'incipit della Vita Nova: "Apparve a me vestita di nobilissimo colore" (capitoli 1-12), a cura di Chiara Magaraggia con scelte musicali di Linda Viero. L'evento è a cura della Società Dante Alighieri in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Informazioni: 0444.504293.

ELENCO INCONTRI