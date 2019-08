Aperitivo con l'autore: "Gli animali hanno diritti" presentazione del libro ad Asiago

"Gli animali hanno dei diritti? Abbiamo dei doveri verso di essi? Se sì, quali? Se no, perché?". A questi interrogativi risponde il libro del magistrato Davide Montini Trotti, che a lungo si è battuto per il riconoscimento dei diritti degli animali e della loro considerazione quali esseri senzienti meritevoli di rispetto e di tutela. Nelle sue acute e ponderate riflessioni, Davide Montini Trotti sostiene che, non potendo gli animali esercitare direttamente i loro diritti, è l'uomo che non può sottrarsi al dovere di osservare e di far osservare norme di comportamento, imperniate sulla tutela e sul rispetto degli animali, da introdursi in ogni ordinamento.

All’incontro saranno presenti autorevoli esperti di legislazione e di animali. Il sindaco di Asiago, avvocato Roberto Rigoni Stern, accoglierà il curatore del libro, avvocato Gianluigi Ceruti, che coordinerà gli interventi degli ospiti: il magistrato Giovanni Palombarini, l’avvocato Claudio Mondin, l’avvocato Giorgio Roman, il medico veterinario Luigi Marangoni e il coordinatore dell’ENPA per il Veneto Romano Giovannoni.

Il libro costituisce un vero e proprio volume di consultazione utilizzabile da pubblici amministratori, medici veterinari e da tutti coloro che fanno volontariato nelle associazioni il cui obiettivo è la tutela degli animali. L’incontro, organizzato dall’ENPA di Asiago 7 Comuni, fa parte della rassegna Aperitivo con l’Autore, un programma di incontri letterari che si svolge ogni anno in collaborazione con la Libreria Giunti.

Presentazione del libro “Gli animali hanno diritti” di Davide Montini Trotti Mercoledì 21 agosto 2019, ore 17,30, Palco Centrale, Piazza II Risorgimento, Asiago

L'appuntamento si inserisce all'interno della rassegna "Aperitivo con l'Autore" della Libreria Giunti al Punto di Asiago ed è organizzato in collaborazione con ENPA Asiago 7 Comuni.

