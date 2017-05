"Antono Barolini, Uno Scrittore, Una Scuola" a Vicenza

Mercoledì 10 maggio alle ore 18 nell’aula magna dell'Istituto Comprensivo 4 "Barolini" di Vicenza in via Palemone 20 si terrà l'incontro "Antono Barolini, Uno Scrittore, Una Scuola". Una scelta non casuale, perché sottolinea il legame dell’istituto con uno degli scrittori e poeti più poliedrici del Novecento, molto conosciuto oltreoceano per il suo soggiorno negli Stati Uniti, ma forse non altrettanto nella sua città natale. All’incontro interverrà come relatore Paolo Morandini, già preside della scuola ed autore del libro "Antonio Barolini 1910-1971: Gli Scritti ed i Commenti", presentato nel corso degli eventi organizzati nel 2010 in occasione del centenario dalla nascita di Barolini, che hanno avuto come ospiti anche le figlie dello scrittore. Parte del materiale raccolto allora verrà proiettato in contemporanea alla lettura di alcuni brani poetici da parte degli alunni delle classi terze, mentre i redattori del giornalino scolastico "Carpe Diem" intervisteranno il relatore. Partecipazione gratuita.

