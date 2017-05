Antonio Caprarica e Gigi Garanzini a Lonigo: "Londra Infinita" e "Il Minuto di Silenzio"

Sabato 13 maggio il festival della letteratura e delle arti varie "Caratteri Mobili" (12-15 maggio) ospiterà gli scrittori Antonio Caprarica e Gigi Garanzini, che presenteranno i loro ultimi libri in piazza Garibaldi a Lonigo. Alle ore 17 si terrà l'incontro "Londra Infinita" con la presentazione del libro omonimo insieme all'autore Antonio Caprarica. A seguire verso le ore 18.30 il giornalista sportivo e conduttore radiofonico Gigi Garanzini illustrerà il suo ultimo romanzo "Il Minuto di Silenzio" con la storia del calcio raccontata attraverso i suoi eroi. Alle 19.30 è previsto un buffet gratuito di degustazioni offerto dagli sponsor della manifestazione. Alle 21 ci sarà al Teatro Comunale Giuseppe Verdi lo spettacolo "Shakespeare Amore Mio" con l'attore Maximilian Nisi (ingresso a pagamento). Partecipazione gratuita agli incontri del pomeriggio.

LONDRA INFINITA (Sperling & Kupfer - 2017): il giornalista e saggista Antonio Caprarica (nato a Lecce il 30 gennaio 1951) raccoglie i luoghi e le figure, le storie e le favole, che hanno reso leggendaria la metropoli sulle sponde del Tamigi, grazie alla sua esperienza di corrispondente per la Rai dal 1997 al 2006 nella capitale britannica. Il libro, che riunisce i suoi precedenti best-seller "Il Romanzo dei Windsor" e "Il Romanzo di Londra" quasi come una trilogia letteraria, riesce a svelare ancora alcuni segreti di Londra, nonostante Piccadilly, Westminster e i gossip della famiglia reale inglese. Una passeggiata che attraversa i secoli nei poveri quartieri raccontati da Charles Dickens, tra i palazzi divorati dal fuoco del Grande Incendio, tra le bancarelle di Soho dove Virginia Woolf cerca libri usati proprio per un "viaggio infinito".

IL MINUTO DI SILENZIO (Mondadori 2017): Gigi Garanzini, uno dei giornalisti sportivi più conosciuti, costruisce con arte una storia lirica del calcio mondiale. Un'impresa romantica, un libro scritto in stato di grazia, lieve come un fiore posato sulla tomba di un eroe (tratto da www.librimondadori.it/libri/il-minuto-di-silenzio-gigi-garanzini). "Dove sono Mumo, Lev, Helenio, George e Omar, l'abulico, l'atletico, il buffone, l'ubriacone, il rissoso? Tutti dormono sulla collina.... una Superga dell'anima. E' una semplice passeggiata della memoria, coltivata negli anni e immaginata con un centinaio di garofani rossi. La storia del calcio l'hanno scritta davvero in tanti. Un fiore e un minuto di silenzio per ciascuno" (Gigi Garanzini).

