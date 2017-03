"Andrea Palladio e la Civiltà della Villa Veneta" a Sossano

Dal 15 marzo al 5 aprile sempre di mercoledì alle 20.45 si terrà il corso "Andrea Palladio e la Civiltà della Villa Veneta" a cura del professor Luca Trevisan (Università di Verona) con 4 incontri sull'architettura palladiana e sul "palladianesimo" nelle ville venete tra il '600 e il '700 presso Villa Gazzetta Loschi a Sossano in via Roma 94. A conclusione del seminario si organizzeranno delle visite guidate ad alcune ville palladiane su indicazione dei partecipanti. L'evento è organizzato dall'Associazione Vaca Mora con il patrocinio del comune di Sossano e della Biblioteca. Iscrizioni entro il 5 marzo fino ad esurimento posti disponibili. Quota di partecipazione: 35 euro per il materiale. Per informazioni ed iscrizioni: 0444.888202 Biblioteca Civica - 339.8186697 Prof. Trevisan.

Il programma del corso:

Mercoledì 15 Marzo: Presupposti e nascita della "Civiltà nella Villa Veneta"

Mercoledì 22 Marzo: Da dove deriva e come si sviluppa il modello tipologico della "Casa di Villa"?

Mercoledì 29 Marzo: Andrea Palladio

Mercoledì 5 Aprile: La Villa Veneta nel '600 e '700: Quale "Palladianesimo" senza Vincenzo Scamozzi?

