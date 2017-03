"Amori e Confini: Coppie Miste tra Islam, Educazione Figli e Vita Quotidiana" a Vicenza

LA TOP 5 PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 NEL VICENTINO

GLI EVENTI PER LA FESTA DELLA DONNA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa della Donna, venerdì 3 marzo alle 17 è in programma la presentazione del libro "Amori e Confini: Le Coppie Miste tra Islam, Educazione dei Figli e Vita Quotidiana" di Francesco Cerchiaro con la presenza dell'autore presso Palazzo delle Opere Sociali a Vicenza in piazza Duomo 2. Interverranno Luciano Carpo (Migrantes Vicenza), Mulayka Laura Enriello (Coordinamento Educazione della Coreis ‘Comunità Religiosa Islamica’ italiana). L'evento è a cura dell’assessorato comunale alla Comunità e alle Famiglie, Centro Antiviolenza di Vicenza, Associazione Donna Chiama Donna e Migrantes Vicenza. Ingresso libero. Contatti: progettisociali@comune.vicenza.it

ELENCO INCONTRI