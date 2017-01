"Alla Scoperta delle Professioni" all'Informagiovani di Schio

"Alla scoperta delle professioni: Una Bussola per Capire Cosa Fare da Grandi" è un ciclo di incontri proposto da Informagiovani Schio. Dal 30 gennaio al 2 febbraio sono in programma quattro appuntamenti, che si terranno sempre dalle 18 alle 19 all'Informagiovani presso le Barchesse di Palazzo Fogazzaro a Schio in via Pasini 46. Verranno raccontate storie di professionisti e lavori, che potrebbero riguardare il cammino di molti giovani. Nessun filo conduttore lega apparentemente queste professioni, se non la passione e la tenacia dei loro testimoni. Ingresso gratuito. E' gradita l'adesione all'incontro: informagiovani@comune.schio.vi.it.

Il programma degli incontri:

Lunedì 30 gennaio: Professione Startupper con Matteo Scapin

Martedì 31 gennaio: Professione Psicologo con Francesca Dalle Molle

Mercoledì 1 febbraio: Professione Copywriter e Social Media Manager con Martina Guglielmi

Giovedì 2 febbraio: Professione Intermediario Assicurativo con Alessia Rossettini

ELENCO INCONTRI