"Alla Scoperta dei Veneti": viaggio culturale con Danilo Leo Lazzarini a Cornedo

Giovedì 13 aprile alle 20.30 è in programma l'incontro "Alla Scoperta dei Veneti" con il consulente storico e scrittore Leo Danilo Lazzarini in una racconto tra narrativa e spettacolo teatrale presso la Sala Civica "Vecia Filanda" di Cornedo Vicentino in via Cavour. Sarà un viaggio culturale dai protoveneti all'Impero Romano fino alla Serenissima con una discussione e dibattito sulla lingua veneta. L'ospite illustre, proveniente da una lunga attività nelle arti marziali, è il socio fondatore di "Ars Dimicandi", maestro d’armi "Nova Scrimia" e presidente A.S.D Mos Maiorum. E' stato il consulente storico per il serial televisivo “Rome” e per il film “San Pietro” con regia di Giulio Base.

DANILO LEO LAZZARINI: scrittore, stuntman, consulente storico e attore ha impegnato la sua vita allo studio e alla rappresentazione delle antiche tecniche di combattimento romane. E' stato il direttore artistico dello spettacolo "Cleonimo di Sparta contro i Veneti", che ha portato nelle piazza italiane come rievocazione storica della vittoria dei patavini sull'invasore spartano Cleonimo, avvenuta nel 302 A.C.: la storica battaglia, narrata da Tito Livio, è stata rappresentata da 50 figuranti. E' anche autore di libri, come “I Cigni del Sole”, romanzo storico sulla seconda guerra punica, e ”La dottrina segreta del duello”, saggio sulla metafisica dell’immortalità i sita nel combattimento rituale. Sta preparando “La sublime arte del cigno" corrispondenze fisico-esoteriche delle arti marziali occidentali. L'evento è organizzato dall'Associazione Aprile Veneto con il patrocinio del comune di Cornedo. Ingresso ad offerta libera.

(nella foto Danilo Leo Lazzarini impegnato in un combattimento dimostrativo)

